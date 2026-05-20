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Einbruch in Grettstadter Grundschule: Täter stehlen Sparbücher mit hohem Geldbetrag

20. Mai 2026Letztes Update 20. Mai 2026
Einbruch in Grettstadter Grundschule: Täter stehlen Sparbücher mit hohem Geldbetrag
Symbolfoto: 2fly4
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GRETTSTADT – Am vergangenen Wochenende haben bislang unbekannte Täter die Grundschule in Grettstadt (Landkreis Schweinfurt) heimgesucht. Die Einbrecher drangen gewaltsam in das Schulgebäude ein, durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten gezielt mehrere Sparbücher. Die Polizei Gerolzhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend um Zeugenhinweise.

Der Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit zwischen Freitag, 16:45 Uhr (nach Schulschluss), und Sonntag, 10:00 Uhr, eingrenzen.

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Nachdem sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Schulgebäude in der Kirchgasse verschafft hatten, durchsuchten sie das Innere nach Diebesgut. Dabei fielen ihnen mehrere Sparbücher in die Hände, auf denen sich ein Gesamtwert von über 4.000 Euro befand. Durch das rücksichtslose, gewaltsame Vorgehen der Unbekannten entstand an Fenstern oder Türen zudem ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

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Polizei Gerolzhofen sucht Zeugen

Die Ermittler der Polizeiinspektion Gerolzhofen hoffen nun auf Beobachtungen aus der Bevölkerung, da sich das Schulgelände in einem bewohnten Bereich befindet.

Die Polizei wendet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

  • Wer hat im Verlauf des Wochenendes auffällige Personen oder verdächtige Fahrzeuge im Umfeld der Grundschule in der Kirchgasse beobachtet?

  • Wer hat im genannten Zeitraum unübliche Geräusche auf dem Schulgelände wahrgenommen?

  • Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falls oder zur Identifizierung der Täter beitragen können?

  • Hinweise an: Polizeiinspektion Gerolzhofen

  • Telefon: 09382/940-0

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