Einbruch in Grombühl: Mainfränkische Werkstätten Ziel von Unbekannten
WÜRZBURG / GROMBÜHL – Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Samstagnachmittag sind Unbekannte gewaltsam in eine Werkstatt der Lebenshilfe in der Ohmstraße eingedrungen. Dabei entstand erheblicher Sachschaden im Gebäude. Die Kriminalpolizei Würzburg führt die Ermittlungen und setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Der Einbruch ereignete sich nach derzeitigem Kenntnisstand zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr, und Samstag, 17:15 Uhr. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Mainfränkischen Werkstätten. Ob bei der Tat Gegenstände oder Bargeld entwendet wurden, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der laufenden Untersuchungen.
Hoher Sachschaden durch gewaltsames Eindringen
Zwar steht die genaue Beute noch nicht fest, doch der verursachte Sachschaden innerhalb des Gebäudes ist beträchtlich: Die Ermittler schätzen die Summe auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und wertet diese nun aus.
Zeugenaufruf der Kriminalpolizei
Um die Tat aufzuklären, bittet die Kripo Würzburg um Mithilfe:
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Wer hat im relevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Ohmstraße gemacht?
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Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Werkstätten aufgefallen?
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Wer kann sonstige Angaben machen, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten?
Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 entgegengenommen.
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