Einbruch in Handwerksbetriebe – Bargeld entwendet

RIMPAR, LKR. WÜRZBURG – Im Zeitraum von Montagnachmittag, ca. 16:00 Uhr, bis Dienstagmorgen, 06:20 Uhr, kam es in einem Gewerbegebiet in Rimpar in der Kettelerstraße zu einem Einbruch in zwei Firmengebäude auf demselben Grundstück.

In beiden Fällen verschaffte sich der Täter durch Aufbrechen der Außentüren Zugang zu den Firmengebäuden und durchsuchte diese anschließend nach Wertgegenständen. Zuvor schob er das Zufahrtstor zum Grundstück auf. In einem Firmengebäude wurde der Täter fündig und entwendete Bargeld in Höhe von ca. 1500 Euro. An beiden Gebäuden entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro durch den Einbruch.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land prüft weiterhin Zusammenhänge mit einem Firmeneinbruch in der Nähe des Tatortes am 15.05.2025.

Zur Aufklärung der Tat ist die Polizei auch auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Umfeld der Firmengebäude im südlichen Bereich der Kettelerstraße gesehen? Wer kann sonst Hinweise auf den oder die Täter und die Taten geben?

In o. g. Fall bittet die Polizei Würzburg-Land um Zeugenhinweise unter Tel. 0931/457-1630 oder Email:pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de