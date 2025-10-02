Einbruch in Hofladen – Bargeld im fünfstelligen Bereich entwendet
GROSSOSTHEIM – Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Hofladen-Gebäude eingebrochen und haben dort gewaltsam einen Tresor geöffnet. Aus dem Tresor wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise.
Der Einbruch ereignete sich zwischen Dienstagabend, 21:15 Uhr, und Mittwochmorgen, 04:45 Uhr. Mitarbeiter bemerkten am Morgen die Spuren des Einbruchs und alarmierten die Polizei.
Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Täter zunächst die Eingangstür aufgehebelt und zusätzlich ein Toilettenfenster des Hofladens ausgebaut. Auch das Hoftor wurde beschädigt.
Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde lediglich das Bargeld aus dem Tresor entwendet.
Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Hofladens beobachtet haben, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.
