Einbruch in Holzhandel in Geiselwind – Kriminalpolizei ermittelt – Zeugen gesucht
GEISELWIND – Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch, 19:00 Uhr, auf Donnerstagmorgen in die Büroräume eines Holzhandels in der Schlüsselfelder Straße eingebrochen. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude, öffneten mehrere Türen und brachen einen Tresor auf. Die Täter entwendeten Schriftstücke und Geldkassetten, hinterließen aber auch einen Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.
Im Rahmen ihrer Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass die Einbrecher aus zwei benachbarten Hallen, ebenfalls in der Schlüsselfelder Straße, Werkzeuge entwendet hatten. Diese wurden mutmaßlich beim Einbruch in den Holzhandel verwendet. Der gesamte Beuteschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.
Ein Mitarbeiter des Holzhandels bemerkte den Einbruch am Donnerstagmorgen gegen 05:45 Uhr. Die Kriminalpolizei Würzburg erhofft sich in beiden Fällen Hinweise aus der Bevölkerung. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.
