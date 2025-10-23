Auto IU

Einbruch in Juwelier – Kriminalpolizei sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der Frohsinnstraße eingebrochen und haben Schmuckstücke im sechsstelligen Bereich entwendet. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über eine Türe im rückwärtigen Bereich des Geschäfts.

Der Einbruch wurde erst am Morgen vom Eigentümer bemerkt, als er das Geschäft öffnen wollte.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Sachdienliche Informationen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-1731 entgegen.

