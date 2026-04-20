Einbruch in Kleinwallstädter Firma: Flucht im dunklen BMW löst Großfahndung aus
KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG – In der Nacht zum Montag sind Unbekannte gewaltsam in ein Firmengebäude in der Dieselstraße eingedrungen. Trotz einer großangelegten Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen und einem Hubschrauber gelang den Tätern in einem dunklen BMW die Flucht in Richtung Aschaffenburg.
Gegen 00:20 Uhr ging der Notruf bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Sofort beaben sich mehrere Streifenbesatzungen zum Tatort. Zeitgleich beobachteten die Beamten einen dunklen BMW, der sich mit hoher Geschwindigkeit über Niedernberg vom Firmengelände entfernte.
Ergebnislose Fahndung am Bayerischen Untermain
Zur Ergreifung der flüchtigen Täter leitete die Polizei umgehend eine umfassende Fahndung ein. Dabei wurden Kräfte verschiedener Dienststellen am Bayerischen Untermain zusammengezogen und ein Polizeihubschrauber zur Unterstützung aus der Luft angefordert. Trotz der intensiven Suche im großräumigen Umfeld verliefen die Maßnahmen bislang ohne Erfolg.
Polizei Obernburg bittet um Zeugenhinweise
Welche Beute die Einbrecher im Gebäude machten und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht derzeit noch nicht abschließend fest. Die Polizeiinspektion Obernburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.
Zeugenhinweise werden unter folgender Telefonnummer entgegengenommen:
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Polizeiinspektion Obernburg: 06022/629-0
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