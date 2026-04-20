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Einbruch in Kleinwallstädter Firma: Flucht im dunklen BMW löst Großfahndung aus

20. April 2026Letztes Update 20. April 2026
Einbruch in Kleinwallstädter Firma: Flucht im dunklen BMW löst Großfahndung aus
Bild von Pexels auf Pixabay
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KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG – In der Nacht zum Montag sind Unbekannte gewaltsam in ein Firmengebäude in der Dieselstraße eingedrungen. Trotz einer großangelegten Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen und einem Hubschrauber gelang den Tätern in einem dunklen BMW die Flucht in Richtung Aschaffenburg.

Gegen 00:20 Uhr ging der Notruf bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Sofort beaben sich mehrere Streifenbesatzungen zum Tatort. Zeitgleich beobachteten die Beamten einen dunklen BMW, der sich mit hoher Geschwindigkeit über Niedernberg vom Firmengelände entfernte.

Ergebnislose Fahndung am Bayerischen Untermain

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Zur Ergreifung der flüchtigen Täter leitete die Polizei umgehend eine umfassende Fahndung ein. Dabei wurden Kräfte verschiedener Dienststellen am Bayerischen Untermain zusammengezogen und ein Polizeihubschrauber zur Unterstützung aus der Luft angefordert. Trotz der intensiven Suche im großräumigen Umfeld verliefen die Maßnahmen bislang ohne Erfolg.

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Zeugenhinweise werden unter folgender Telefonnummer entgegengenommen:

  • Polizeiinspektion Obernburg: 06022/629-0

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