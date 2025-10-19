Auto IU

Einbruch in Kreisbauhof – Zeugen gesucht

19. Oktober 2025Letztes Update 19. Oktober 2025
HASSFURT – Am Freitag, zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr, ist ein Unbekannter gewaltsam in das Gebäude des Kreisbauhofes eingestiegen. Der Täter gelangte über ein Fenster in das Innere, flüchtete jedoch ohne Beute und entkam unerkannt.

Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizeiinspektion Haßfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09521/927-0 zu melden.

