Einbruch in Lagerhalle: Große Menge Werkzeug entwendet

BAD BRÜCKENAU – Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in eine Lagerhalle in der Römershager Straße eingebrochen und haben Elektrowerkzeuge sowie Gartengeräte im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrages gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagnachmittag, 14:00 Uhr, und Montagmorgen, 08:30 Uhr.

Nach gewaltsamem Zutritt entwendeten die Täter unter anderem mehrere Kettensägen und einen Rasenmähertraktor. Die Polizei Bad Brückenau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Römershager Straße beobachtet wurden. Sachdienliche Informationen kannst du unter der Telefonnummer 09741/606-0 melden.

