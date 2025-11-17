Einbruch in Lagerhalle – Zeugen in Bergtheim gesucht

BERGTHEIM, OT OPFERBAUM, LKR. WÜRZBURG – Zwischen Samstag und Sonntag sind Unbekannte gewaltsam in eine Lagerhalle eingestiegen. Die Würzburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Der Einbruch ereignete sich dem Sachstand nach zwischen Samstag, 13:00 Uhr, und Sonntag, 17:00 Uhr. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam das Tor zur Lagerhalle, welche sich am Ortsausgang Richtung Schwanfeld befindet. Im Inneren wurde über ein Fenster in ein Wohnmobil eingestiegen und der Innenraum durchsucht.

Ob hierbei etwas entwendet wurde, ist aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1.000 Euro. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 entgegen.