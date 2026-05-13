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Einbruch in Mainfränkische Werkstätten: Hoher Sachschaden bei geringer Beute

13. Mai 2026Letztes Update 13. Mai 2026
Einbruch in Mainfränkische Werkstätten: Hoher Sachschaden bei geringer Beute
Symbolbild: 2fly4
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OCHSENFURT, LKR. WÜRZBURG – In der Nacht von Sonntag auf Montag haben bislang unbekannte Täter die Werkstatt der Lebenshilfe in der Marktbreiter Straße heimgesucht. Während die Diebe nur wenig Bargeld erbeuteten, hinterließen sie im Gebäude eine Spur der Verwüstung.

Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen Sonntagabend, 19:00 Uhr, und Montagmorgen, 05:45 Uhr.

Gewaltsames Eindringen verursacht enorme Schäden

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Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten mit roher Gewalt Zutritt zu den Räumlichkeiten der Mainfränkischen Werkstätten. Im Inneren durchsuchten sie das Gebäude und entwendeten Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Bereich.

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Die Höhe der Beute steht jedoch in keinem Verhältnis zum angerichteten Schaden: Durch das rücksichtslose Vorgehen der Täter beläuft sich der Sachschaden am und im Gebäude auf eine mittlere fünfstellige Summe.

Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und hofft auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, um die Täter zu identifizieren:

  • Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in der Marktbreiter Straße gemacht?

  • Sind jemandem ungewöhnliche Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Werkstätten aufgefallen?

  • Gibt es sonstige Informationen, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten?

Zeugen werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.

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