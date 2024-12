Einbruch in mehrere Kellerabteile in der Luitpoldstraße – Gibt es Zeugen?

SCHWEINFURT – In der Luitpoldstraße hat ein bislang unbekannter Täter zwischen dem 16.12.2024, 15:00 Uhr, und dem 17.12.2024, 17:00 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Mehrfamilienhaus verschafft.

Nach ersten Erkenntnissen begab sich der Einbrecher in den Keller des Gebäudes und brach dort zwölf Kellerabteile auf. Einige dieser Abteile gehören zu einem angrenzenden Mehrfamilienhaus in der Cramerstraße, das im Untergeschoss mit dem Gebäude in der Luitpoldstraße verbunden ist.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 570 Euro geschätzt. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zur Klärung der Tat wurden eingeleitet.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.