Einbruch in Mehrfamilienhaus – Kripo ermittelt

WÜRZBURG / SANDERAU – In der Zeit zwischen Montag und Dienstag hat sich ein Unbekannter Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses verschafft. Der Täter konnte unerkannt vom Tatort flüchten. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt.

Dem derzeitigen Sachstand nach ereignete sich der Einbruch zwischen Montag, 06:00 Uhr bis Dienstag, 13:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Arndtstraße. Der unbekannte Täter gelangte gewaltsam über die Wohnungseingangstüre in das Innere der Wohnung. In der Folge durchwühlte der Einbrecher mehrere Schränke. Hierbei wurden, ersten Erkenntnissen nach, Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrags entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise unter Tel. 0931/457-1732.