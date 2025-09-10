Einbruch in Pflegeheim in Bad Königshofen – Polizei ermittelt
BAD KÖNIGSHOFEN – In Bad Königshofen hat ein Unbekannter in ein Büro eines Pflegeheims eingebrochen und Bargeld entwendet. Die Tat ereignete sich zu Beginn der Woche. Der Täter konnte unerkannt flüchten, die Polizei Bad Königshofen hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Der Einbruch fand in der Zeit zwischen Montag, 20:00 Uhr, und Dienstag, 07:50 Uhr, in einem Pflegeheim am Kurzentrum statt. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschaffte sich der unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt in das Gebäude. Anschließend durchwühlte er mehrere Schränke in dem Büro.
Dabei erbeutete der Einbrecher Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Königshofen unter der Telefonnummer 09761/906-0 zu melden.
