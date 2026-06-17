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Einbruch in Pflegeheim: Senior bestohlen – Kripo Würzburg sucht Zeugen

17. Juni 2026Letztes Update 17. Juni 2026
Einbruch in Pflegeheim: Senior bestohlen – Kripo Würzburg sucht Zeugen
Bild von Rudy and Peter Skitterians auf Pixabay
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Keiler Helles

WÜRZBURG / FRAUENLAND – Am Dienstagvormittag kam es zu einem dreisten Einbruch in ein Pflegeheim in der Hackstetterstraße. Ein unbekannter Täter drang in die Wohnung eines Bewohners ein und entwendete dessen Geldbörse.

Tathergang

Gegen 11:00 Uhr verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Seniors. Er entwendete eine Geldbörse, die einen Bargeldbetrag im niedrigen dreistelligen Bereich enthielt. Obwohl ein Zeuge den Täter beim Verlassen der Wohnung bemerkte und umgehend die Polizei alarmiert wurde, verlief eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Polizeistreifen ohne Erfolg.

Täterbeschreibung

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Verstrickt und zugenäht
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Der Täter wird wie folgt beschrieben:

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  • Geschlecht: Männlich

  • Alter: ca. 50 Jahre

  • Größe: ca. 180 cm

  • Erscheinungsbild: Ungepflegt

  • Sprache: Deutsch

  • Bekleidung: Hellbraune Jacke, dunkle Stoffhose, Schirmmütze

  • Mitgeführte Gegenstände: Rucksack

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer am Dienstagvormittag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Hackstetterstraße gemacht hat oder Hinweise auf die Identität des beschriebenen Mannes geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.


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