Einbruch in Physiotherapie-Praxis: Täter verursacht 5,000 Euro Sachschaden für wenig Beute
EIBELSTADT / LKR. WÜRZBURG – In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein bislang unbekannter Einbrecher eine Physiotherapie-Praxis im Eibelstädter Stadtgebiet heimgesucht. Der Täter ging dabei mit massiver Gewalt vor und hinterließ einen enormen Sachschaden, der den Wert seiner eigentlichen Beute um ein Vielfaches übersteigt. Die Polizei Ochsenfurt leitet die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise.
Der Einbruch ereignete sich in der Nacht zum Dienstag (9. Juni 2026) exakt gegen 01:00 Uhr.
Räume durchwühlt und Bargeld entwendet
Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen steuerte der Unbekannte gezielt die Räumlichkeiten der Praxis in der Brückenstraße an. Dort verschaffte er sich mittels brachialer Gewalt Zutritt zu den Behandlungsräumen. Im Inneren verlor der Täter keine Zeit und durchwühlte Schränke, Schubladen und den Tresenbereich auf der Suche nach Bargeld und Wertsachen.
Die Beute des Kriminellen fiel im Verhältnis zum angerichteten Chaos mager aus: Er erbeutete eine niedrige dreistellige Bargeldsumme aus der Praxiskasse und flüchtete anschließend unerkannt in die Dunkelheit. Der Frust oder die rücksichtslose Vorgehensweise des Täters zeigten sich jedoch am Zustand der Praxis – der hinterlassene Sachschaden an Türen und Mobiliar wird von den Beamten auf stolze 5.000 Euro geschätzt.
Polizei Ochsenfurt sucht Nachtzeugen
Die Beamten der Polizeiinspektion Ochsenfurt haben vor Ort die Ermittlungen und die Spurensicherung übernommen. Aufgrund der exakten Tatzeit mitten in der Nacht hoffen die Ermittler, dass Anwohner oder Passanten Verdächtiges beobachtet haben.
Zeugenaufruf der Polizei:
Wer hat in der Nacht zum Dienstag gegen 01:00 Uhr im Bereich der Brückenstraße in Eibelstadt verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Wer hat verdächtige Geräusche, wie das Aufbrechen einer Tür oder Fenster, gehört?
Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Ochsenfurt unter der Telefonnummer 09331/8741-0 entgegengenommen.
ANZEIGE
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!