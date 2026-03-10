Auto IU

Einbruch in Produktionsfirma – Kriminalpolizei sucht Zeugen

10. März 2026
Einbruch in Produktionsfirma – Kriminalpolizei sucht Zeugen
Bild von Rudy and Peter Skitterians auf Pixabay
ALTENSCHÖNBACH IM LANDKREIS KITZINGEN – In der Nacht zum Montag sind bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Produktionsfirma in der Hauptstraße eingedrungen und haben dabei einen erheblichen Sachschaden verursacht. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen bereits vor Ort aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Falls.

Zwischen Samstagabend, 22:30 Uhr, und Sonntagmorgen, 03:10 Uhr, verschafften sich die Einbrecher Zugang zum Firmengebäude. Im Inneren öffneten sie mehrere Türen sowie einen Tresor mit Gewalt und entwendeten einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag sowie diverse Dokumente. Während die Beute vergleichsweise gering ausfiel, hinterließen die Unbekannten einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro, bevor sie unerkannt entkamen.

Du kannst die Ermittlungen unterstützen, indem du dich bei der Kriminalpolizei Würzburg meldest, falls du im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hauptstraße beobachtet hast.

Kontakt: 0931/457-1732

