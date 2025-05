Einbruch in Realschule Höchberg – Polizei bittet um Hinweise

HÖCHBERG, LKR. WÜRZBURG – Zwischen Mittwochabend, 30. April 2025, 17:00 Uhr, und Freitagmorgen, 2. Mai 2025, 07:15 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Leopold-Sonnemann-Realschule am Rudolf-Harbig-Platz in Höchberg ein.

Die Täter hebelten eine Eingangstür auf, gelangten so in das Schulgebäude und brachen im Lehrerzimmer mehrere Schließfächer auf. Sie entwendeten Bargeld in Höhe von 768 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land bittet die Bevölkerung um Hinweise. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1630 oder per E-Mail an pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de zu melden.