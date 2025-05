Einbruch in Realschule Markt Heidenfeld – Polizei bittet um Hinweise

MARKTHEIDENFELD. LKR. MAIN-SPESSART – In der Zeit von Montagabend, gegen 18:30 Uhr, bis Dienstagmorgen, gegen 06:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur staatlichen Realschule in der Oberländerstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Ersten Ermittlungen zufolge beschädigten die Unbekannten die Eingangstüre der Realschule und konnten so in die Räumlichkeiten eindringen. Der Getränkeautomat im Flur wurde aufgebrochen, wobei Bargeld in Höhe von ca. 140 Euro und Getränkedosen entwendet wurden. Zudem wurden mehrere Schränke in diversen Büroräumen im Erdgeschoss durchwühlt. Auch der Tresor wurde angegangen, jedoch blieb der Versuch diesen zu öffnen, erfolglos.

Zusätzlich wurde während der Sachverhaltsaufnahme bekannt, dass auch in die benachbarte Mensa des Balthasar-Neumann-Gymnasiums eingebrochen wurde. Hier wurden mehrere Türen beschädigt, jedoch konnte kein Beuteschaden festgestellt werden.

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen? Wem sind im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Marktheidenfeld unter der Tel. 09391/9841-0 entgegen.