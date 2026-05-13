Einbruch in Sanitärfirma: Unbekannter entwendet Bargeld und Fahrzeugschlüssel
WÜRZBURG / HEIDINGSFELD – In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein bislang unbekannter Täter in ein Firmengebäude in der Klingenstraße eingebrochen. Die Polizei Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.
Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen Montagabend, 21:15 Uhr, und Dienstagmorgen, 06:00 Uhr.
Gewaltvoller Zutritt und Durchsuchung
Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zu den Verkaufs- und Lagerräumen des Sanitärbetriebs. Im Gebäude durchsuchte der Täter gezielt mehrere Büroräume nach Wertgegenständen.
Beute im dreistelligen Bereich
Die Flucht gelang dem Einbrecher mit einer Beute im niedrigen dreistelligen Eurobereich sowie drei Ersatzschlüsseln für Firmenfahrzeuge. Über den entstandenen Sachschaden an der Eingangstür liegen noch keine genauen Angaben vor.
Zeugenaufruf der Polizei
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die im fraglichen Zeitraum in der Klingenstraße oder der näheren Umgebung von Heidingsfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen.
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Hinweise an: Polizeiinspektion Würzburg-Stadt
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Telefon: 0931/457-2230
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