Einbruch in Schonunger Einfamilienhaus – Zeugen gesucht
SCHONUNGEN – Am Samstagabend, zwischen 16:00 Uhr und 23:05 Uhr, ist ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Steigerwaldblick eingebrochen. Der Täter verschaffte sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Anwesen und durchwühlte mehrere Räume. Während die Höhe des Beuteschadens noch unklar ist, beläuft sich der Sachschaden auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.
Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung dringend um Zeugenhinweise:
- Wer hat zur relevanten Zeit etwas Verdächtiges im Bereich der Straße Steigerwaldblick beobachtet?
- Wer hat möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich bemerkt?
- Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?
Hinweise nimmt die Kripo Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-1731 entgegen.
