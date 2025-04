Einbruch in Schützenhaus: Hoher Sachschaden – Münzgeld entwendet – Kriminalpolizei ermittelt

BAD KÖNIGSHOFEN I. GRABFELD, LKR. RHÖN-GRABFELD – Zwischen Mittwoch und Samstag haben sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Vereinsheim verschafft. Die Täter hinterließen umfangreiche Schäden, entwendeten Münzgeld und entkamen unerkannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen Mittwochvormittag, 10.30 Uhr, und Samstagvormittag, 10.00 Uhr, sind die Unbekannten in das Schützenhaus in der Großeibstädter Straße eingebrochen. Die Täter beschädigten mehrere Türen und das Inventar des Vereinsheimes. Sie brachen zudem einen Möbeltresor auf und entwendeten Münzgeld in einem niedrigen dreistelligen Bereich. Der hinterlassene Sachschaden wird hingegen auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat zur fraglichen Zeit, im Vorfeld oder auch im Nachgang Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 09721/202-1731 mit der Kriminalpolizei Schweinfurt in Verbindung zu setzen.