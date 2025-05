Einbruch in Schule – Angerichteter Sachschaden deutlich höher als die Beute

ELFERSHAUSEN – OT LANGENDORF, LKR. BAD KISSINGEN – Über eine auf der Rückseite der Schule gelegene Eingangstür gelangte von Donnerstag auf Freitag ein Unbekannter gewaltsam in eine Schule. Im Gebäude brach der Täter weitere Türen auf und richtete einen Sachschaden von rund 7.000 Euro an. Mit einer geringen Menge Bargeld machte er sich anschließend aus dem Staub.

Am Freitagmorgen stellte der Hausmeister der Schule fest, dass über Nacht ein Unbekannter gewaltsam in die Schule am Adolf-Holzinger-Platz eingedrungen war. Im Verwaltungsbereich brach der Täter mehrere Türen auf und versuchte erfolglos den Schultresor zu öffnen. Mit dem eingesammelten Kopiergeld verließ er anschließend unerkannt das Schulgelände.

Zeugen, die in der Zeit von 16:00 bis 06:45 Uhr im Bereich der Johann-Petri-Schule verdächtige Personen gesehen oder ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Hammelburg zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hammelburg unter Tel. 09732/906-0 entgegen.