Einbruch in Schweinfurter Mehrfamilienhaus – Tatverdächtige auf der Flucht festgenommen

SCHWEINFURT – In der Samstagnacht konnte die Schweinfurter Polizei drei Männer festnehmen, die zuvor in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ottostraße eingebrochen waren.

Gegen 23:50 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über den Einbruch ein. Eine aufmerksame Nachbarin hatte laute Geräusche gehört und konnte drei Männer beobachten, die aus dem Gebäude rannten.

Umgehend wurde eine Vielzahl von Einsatzkräften der Schweinfurter Polizei zur Tatörtlichkeit geschickt, die die Fahndung nach den Flüchtigen aufnahmen. Die Männer im Alter zwischen 20 und 24 Jahren konnten wenige Minuten später in der Nähe des Tatortes festgenommen werden.

Am Sonntag wurden die Tatverdächtigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Schweinfurt vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Bandendiebstahls und der Fluchtgefahr. Anschließend wurden die Männer in verschiedene Justizvollzugsanstalten verbracht.