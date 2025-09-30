Einbruch in Schwimmbad – Polizei bittet um Hinweise

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART – Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zugang zu dem Schwimmbad „Am Maradies“ und entwendeten Bargeld in Höhe von fast 13.000 Euro. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Ersten Ermittlungen zufolge, beschädigten die Unbekannten in der Zeit von Sonntagabend, gegen 21:15 Uhr, bis Montagmorgen, gegen 06:45 Uhr, eine Zugangstüre der Badeanstalt und konnten so in die Räumlichkeiten eindringen. Dort brachen sie mehrere Innentüren, sowie Schließfächer auf, durchsuchten die Räume und öffneten einen Tresor. Die unbekannten Täter erbeuteten einen Bargeldbetrag von knapp 13.000 Euro, bevor sie unerkannt flüchteten. Zudem verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen? Wem sind im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Tel. 09391/9841-0 entgegen.