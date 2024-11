Einbruch in Seniorenheim in Würzburg

WÜRZBURG/INNENSTADT – Am Sonntagnachmittag gegen 14:50 Uhr drang ein unbekannter Täter in das Schlafzimmer einer 74-jährigen Bewohnerin eines Pflegeheims in der Dürerstraße ein. Der Mann gelangte über den Balkon der Erdgeschosswohnung in die Räumlichkeiten, indem er die nur zugezogene Balkontür aufdrückte.

Auf Aufforderung der Seniorin verließ der Täter die Wohnung wieder auf demselben Weg, den er zuvor benutzt hatte. Kurz darauf bemerkte die Bewohnerin, dass eine Schachtel Zigaretten, die auf dem Balkontisch lag, fehlte.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 55 Jahre alt, 170 cm groß, schmale Statur, dunklerer Hauttyp, braune mittellange Haare, sprach akzentfreies Deutsch oder fränkisch, keine Brille, trug eine schwarze Lederjacke und eine dunkle Hose.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch und Einbruchsdiebstahl aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.



