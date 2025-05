Einbruch in soziale Einrichtung – mehrere Türen und Fenster aufgehebelt

HÖCHBERG, LKR. WÜRZBURG – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in eine soziale Einrichtung in der Straße Seeweg in Höchberg. Der oder die Täter erbeuteten lediglich 15 Euro Bargeld, verursachten aber einen Sachschaden von rund 1000 Euro.

Die Täter gelangten vermutlich durch eine unverschlossene Außentür in das Gebäude und hebelten im Inneren mehrere verschlossene Türen und Fenster zu den Büros verschiedener sozialer Einrichtungen auf.

Im Flur des Gebäudes deaktivierten die Täter gegen 05:00 Uhr am Donnerstagmorgen eine Überwachungskamera, was darauf hindeutet, dass die Tat um diesen Zeitpunkt herum stattgefunden haben könnte.

Der Einbruch wurde am Donnerstagmorgen von Angestellten der Einrichtung entdeckt und der Polizei gemeldet.

Die Polizei Würzburg-Land bittet Zeugen, die im Tatzeitraum, insbesondere gegen 05:00 Uhr morgens, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im, am oder in der Nähe des Tatobjekts beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1630 oder per E-Mail an pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de zu melden.