Einbruch in Sportheim verursacht hohen Sachschaden
LOHR AM MAIN – Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter gewaltsam in das Sportheim des TSV in der Jahnstraße eingedrungen und haben dabei erheblichen Sachschaden angerichtet. Zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag verschafften sie sich über eine rückwärtige Tür Zutritt und brachen im Inneren des Gebäudes weitere Türen auf.
Obwohl nach derzeitigem Kenntnisstand nichts aus den Räumlichkeiten entwendet wurde, hinterließen die Einbrecher eine Spur der Verwüstung. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf einen mittleren vierstelligen Betrag beziffert.
Die Polizei Lohr hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, um Mithilfe.
Solltest du sachdienliche Hinweise geben können, melde dich bitte unter der Telefonnummer 09352/8741-0 bei der Polizeiinspektion Lohr am Main.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
