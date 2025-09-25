Einbruch in Steinfelder Firma
STEINFELD – Am frühen Mittwochmorgen ist es in Steinfeld zu einem Einbruch in ein Produktionsgebäude im Tannenweg gekommen. Zwei unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und durchsuchten die Büroräume. Trotz des entstandenen Sachschadens in Höhe von geschätzten 600 Euro konnten die Einbrecher keine Beute machen.
Der Einbruch ereignete sich zwischen 01:00 Uhr und 01:54 Uhr. Die beiden bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Produktionsgebäude und gelangten so in die Büroräume. Dort wurden weitere Türen aufgebrochen und diverse Möbelstücke durchwühlt. Ohne Diebesgut flüchteten die Unbekannten unerkannt.
Die Polizeiinspektion Lohr hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09352/874130 oder per E-Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de bei der Polizei in Lohr zu melden.
