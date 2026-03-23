Auto IU

Einbruch in Supermarkt – Tatverdächtige bei Fahndung festgenommen

23. März 2026Letztes Update 23. März 2026
Einbruch in Supermarkt – Tatverdächtige bei Fahndung festgenommen
Bild von Rudy and Peter Skitterians auf Pixabay
Sparkasse

ERLENBACH BEI MARKTHEIDENFELD IM LANDKREIS MAIN-SPESSART – In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es der Polizei Marktheidenfeld gelungen, zwei mutmaßliche Einbrecher festzunehmen. Die beiden Männer im Alter von 52 und 66 Jahren stehen im dringenden Verdacht, gewaltsam in einen Supermarkt eingedrungen zu sein.

Gegen 23:40 Uhr am späten Samstagabend verschafften sich die Täter Zutritt zum Netto-Markt in der Straße „Dürre Wiese“. Ob bei dem Einbruch Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Nachdem die Polizei kurz vor 01:00 Uhr informiert wurde, leiteten zahlreiche Streifen der umliegenden Dienststellen sofortige Fahndungsmaßnahmen ein.

Johanniter Hausnotruf testen
Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau

Gegen 01:30 Uhr konnten die Einsatzkräfte schließlich die beiden deutschen Tatverdächtigen in einem Pkw in unmittelbarer Nähe des Tatorts festnehmen. Bei der Durchsuchung wurden Beweismittel sowie das mutmaßliche Fluchtfahrzeug sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die Männer in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tefal Easy Fry Infrared: Die neue intelligente Heißluftfritteuse für schnelle, knusprige und saftige Mahlzeiten

Die neue Tefal Easy Fry Infrared Heißluftfritteuse kombiniert Infrarot-Oberhitze mit Unterhitze, um Speisen besonders schnell und knusprig zuzubereiten. Dank der innovativen Technik heizt das Gerät viermal schneller auf als herkömmliche Heißluftfritteusen und ermöglicht so ein sofortiges Garen ohne

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Gesucht werden Zeugen, die vor oder während der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Supermarktes beobachtet haben oder Angaben zur Flucht der Täter machen können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter folgender Telefonnummer entgegen:

0931/457-1732

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

23. März 2026Letztes Update 23. März 2026

Mehr

Unbekannter entwendet Eheringe aus Wohnung – Wer kann Hinweise geben?

Unbekannter entwendet Eheringe aus Wohnung – Wer kann Hinweise geben?

23. März 2026
Tatverdächtiger nach versuchter räuberischer Erpressung ermittelt

Tatverdächtiger nach versuchter räuberischer Erpressung ermittelt

23. März 2026
Sebastian Remelé gratuliert Ralf Hofmann zur OB-Wahl

Sebastian Remelé gratuliert Ralf Hofmann zur OB-Wahl

23. März 2026

Schilf mutmaßlich in Brand gesteckt – Polizei sucht Zeugen

23. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)