Einbruch in Supermarkt – Tatverdächtige bei Fahndung festgenommen
ERLENBACH BEI MARKTHEIDENFELD IM LANDKREIS MAIN-SPESSART – In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es der Polizei Marktheidenfeld gelungen, zwei mutmaßliche Einbrecher festzunehmen. Die beiden Männer im Alter von 52 und 66 Jahren stehen im dringenden Verdacht, gewaltsam in einen Supermarkt eingedrungen zu sein.
Gegen 23:40 Uhr am späten Samstagabend verschafften sich die Täter Zutritt zum Netto-Markt in der Straße „Dürre Wiese“. Ob bei dem Einbruch Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Nachdem die Polizei kurz vor 01:00 Uhr informiert wurde, leiteten zahlreiche Streifen der umliegenden Dienststellen sofortige Fahndungsmaßnahmen ein.
Gegen 01:30 Uhr konnten die Einsatzkräfte schließlich die beiden deutschen Tatverdächtigen in einem Pkw in unmittelbarer Nähe des Tatorts festnehmen. Bei der Durchsuchung wurden Beweismittel sowie das mutmaßliche Fluchtfahrzeug sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die Männer in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wieder aus dem Gewahrsam entlassen.
Die Kriminalpolizei Würzburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Gesucht werden Zeugen, die vor oder während der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Supermarktes beobachtet haben oder Angaben zur Flucht der Täter machen können.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter folgender Telefonnummer entgegen:
0931/457-1732
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