Auto IU
Einbruch in Supermarktfiliale – Aufmerksamer Anwohner und eine schnelle Festnahme
HIMMELSTADT – Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei Karlstadt am Sonntagabend einen Einbrecher in einem Supermarkt in der Brückenstraße schnell festnehmen. Der Zeuge meldete gegen 19:50 Uhr eine männliche Person, die sich im Gewerbegebiet verdächtig verhielt und sich anschließend gewaltsam Zutritt zu dem Supermarkt verschaffte.
Die eingesetzten Beamten nahmen kurze Zeit später einen 33 Jahre alten deutschen Staatsbürger vorläufig fest. Bei dem Mann wurde Diebesgut im Wert von circa 50 Euro aufgefunden.
Die massive Beschädigung an der Eingangstüre ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der 33-Jährige muss sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.
