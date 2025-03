Einbruch in Tankstelle – Täter flüchtig – Wer kann Hinweise geben?

AMORBACH, LKR. MILTENBERG – In der vergangenen Nacht sind Unbekannte gewaltsam in eine Tankstelle eingestiegen und im Anschluss mit ihrer Tatbeute geflüchtet. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat inzwischen die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach sind mehrere noch unbekannte Personen in der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 00:25 Uhr, gewaltsam in die Verkaufsräume der Shell-Tankstelle in der Odenwaldstraße eingedrungen und letztendlich mit ihrer Tatbeute – einem Tresor mit den Tageseinnahmen in noch unbekannter Höhe – geflüchtet.

Bei ihrer Flucht verwendeten die Täter einen blauen Audi A6 mit gestohlenen Kennzeichen aus Mosbach. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro.

Gegen 07:30 Uhr konnten Gemeindemitarbeiter den entwendeten Tresor auf einem Entsorgungsplatz für Grüngut im Ortsteil Großeichholzheim bei Seckach auffinden. Der Tresor wurde, dem derzeitigen Ermittlungsstand nach, dort gewaltsam geöffnet.

Die Ermittler wenden sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat bereits kurz vor der Tat im Umfeld der Tankstelle verdächtige Personen wahrgenommen?

Wem ist das mutmaßliche Fluchtfahrzeug aufgefallen?

Wer hat in den frühen Morgenstunden in der Nähe des Entsorgungsplatzes verdächtige Personen wahrnehmen können?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben zu dem Einbruch machen?

Mögliche Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Tel. 06021/857-1733 zu melden.