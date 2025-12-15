Einbruch in Tankstelle – Täter flüchtig – Wer kann Hinweise geben?

MÖMBRIS, OT GUNZENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG – In der Zeit von Freitag auf Samstag ist ein Unbekannter gewaltsam in eine Tankstelle eingestiegen und im Anschluss mit seiner Tatbeute unerkannt geflüchtet. Die Polizei Alzenau hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach ist der Unbekannte in der Zeit von Freitag, 18:30 Uhr, bis Samstag, 05:30 Uhr, gewaltsam in die Verkaufsräume der Tankstelle in der Hofackerstraße eingedrungen und letztendlich mit seiner Tatbeute in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Beuteschaden wird ersten Erkenntnissen nach auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag beziffert.

Die Ermittler wenden sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wem sind im Bereich der Tankstelle in der Hofackerstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer konnte zur Tatzeit verdächtige Geräusche wahrnehmen?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben zu dem Einbruch machen?

Mögliche Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Tel. 06023/944-0 zu melden.