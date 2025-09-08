Einbruch in unbewohntes Einfamilienhaus – Schweinfurter Kripo ermittelt
SCHWEINFURT – In einem Einfamilienhaus in der Frankenstraße in Schweinfurt ist ein Einbrecher eingedrungen und hat Schmuck im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrags entwendet. Der Einbruch ereignete sich innerhalb der letzten Woche. Der Täter konnte unerkannt vom Tatort fliehen, die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen.
Der Einbruch fand zwischen dem 29. August, 9:00 Uhr, und dem 6. September, 19:30 Uhr, statt. Der unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Haus. Im Inneren durchwühlte der Einbrecher anschließend mehrere Schränke, um an die Wertgegenstände zu gelangen.
Da der Täter unerkannt flüchten konnte, setzt die Kriminalpolizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-1731 zu melden.
