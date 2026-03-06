Auto IU

Einbruch in Verbrauchermarkt in Sennfeld – Tresor hielt stand

6. März 2026Letztes Update 6. März 2026
Einbruch in Verbrauchermarkt in Sennfeld – Tresor hielt stand
Bild von MasterTux auf Pixabay
Sparkasse

SENNFELD IM LANDKREIS SCHWEINFURT – In der Nacht zum Mittwoch ist ein unbekannter Täter gewaltsam in einen Verbrauchermarkt in der Schweinfurter Straße eingebrochen. Zwischen Dienstagabend, 20:30 Uhr, und Mittwochmorgen, 08:00 Uhr, verschaffte sich der Unbekannte über ein Fenster Zutritt zu den Geschäftsräumen.

Im Inneren des Marktes versuchte der Täter, einen Tresor gewaltsam zu öffnen. Da ihm dies jedoch misslang, flüchtete er schließlich ohne Beute vom Tatort. Trotz des ausbleibenden Diebesgutes hinterließ der Einbrecher erheblichen Sachschaden an dem Fenster und dem Tresor, der auf insgesamt etwa 5.000 Euro geschätzt wird.

Johanniter Hausnotruf testen
Stefan Labus Kinderarmut bekämpfen

Die Schweinfurter Polizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.

Das könnte Dich auch interessieren:

Innovation für die Hygiene in der Küche: Selbstreinigende Spüle von BORA setzt neue Maßstäbe

Kreistag Süd Geo-Net
Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

6. März 2026Letztes Update 6. März 2026

Mehr

Zu viel Betäubungsmittel? – Pkw-Fahrer stoppt auf B469 und bittet um Hilfe

Zu viel Betäubungsmittel? – Pkw-Fahrer stoppt auf B469 und bittet um Hilfe

6. März 2026
Osterausstellung „Bunt und schön“ in der Kirchenburg Ostheim

Osterausstellung „Bunt und schön“ in der Kirchenburg Ostheim

6. März 2026
Schlemmen, Feiern und dabei Gutes tun! – Spendensumme von insgesamt 2.400 Euro für das Projekt „Versteckte Engel“

Schlemmen, Feiern und dabei Gutes tun! – Spendensumme von insgesamt 2.400 Euro für das Projekt „Versteckte Engel“

6. März 2026
Kleintransporter-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit – Zeugenaufruf nach Verkehrsdelikt

Kleintransporter-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit – Zeugenaufruf nach Verkehrsdelikt

6. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)