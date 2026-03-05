Einbruch in Verbrauchermarkt in Sennfeld – Tresor hielt stand
SENNFELD IM LANDKREIS SCHWEINFURT – In der Nacht zum Mittwoch ist ein unbekannter Täter gewaltsam in einen Verbrauchermarkt in der Schweinfurter Straße eingebrochen. Zwischen Dienstagabend, 20:30 Uhr, und Mittwochmorgen, 08:00 Uhr, verschaffte sich der Unbekannte über ein Fenster Zutritt zu den Geschäftsräumen.
Im Inneren des Marktes versuchte der Täter, einen Tresor gewaltsam zu öffnen. Da ihm dies jedoch misslang, flüchtete er schließlich ohne Beute vom Tatort. Trotz des ausbleibenden Diebesgutes hinterließ der Einbrecher erheblichen Sachschaden an dem Fenster und dem Tresor, der auf insgesamt etwa 5.000 Euro geschätzt wird.
Die Schweinfurter Polizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.
