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Einbruch in Werkstatt: Täter entwendet Bargeld aus Tresor

20. April 2026Letztes Update 20. April 2026
Einbruch in Werkstatt: Täter entwendet Bargeld aus Tresor
Symbolfoto: 2fly4
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KOLITZHEIM, LKR. SCHWEINFURT – In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein bislang unbekannter Täter in eine Werkstatt in der Wadenbrunner Straße eingebrochen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Falls.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschaffte sich der Unbekannte am Sonntag gegen 00:50 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Werkstattgebäude. Ziel des Einbrechers war ein im Gebäude befindlicher Tresor, aus dem er einen Bargeldbetrag im mittleren vierstelligen Bereich entwendete.

Hoher Sachschaden und Spurensicherung

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Neben dem Beuteschaden hinterließ der Täter durch sein gewaltsames Vorgehen erheblichen Sachschaden am Gebäude und am Inventar. Die Ermittler schätzen die Höhe des entstandenen Schadens auf rund 15.000 Euro. Beamte der Kriminalpolizei haben am Tatort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

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Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Die Ermittler hoffen nun auf sachdienliche Hinweise von Anwohnern oder Passanten, die in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Von besonderem Interesse sind Informationen zu Personen oder Fahrzeugen, die im Bereich der Wadenbrunner Straße aufgefallen sind.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Schweinfurt unter der folgenden Telefonnummer entgegen:

  • Kriminalpolizei Schweinfurt: 09721/202-1866

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