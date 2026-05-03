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Einbruch in Winkels: Unbekannte durchwühlen Wohnhaus

3. Mai 2026Letztes Update 3. Mai 2026
Einbruch in Winkels: Unbekannte durchwühlen Wohnhaus
Symbolfoto: 2fly4
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BAD KISSINGEN / WINKELS – Am späten Freitagabend drangen Unbekannte in ein Wohnanwesen im Stadtteil Winkels ein. Trotz einer Durchsuchung mehrerer Räumlichkeiten wurde nach aktuellem Kenntnisstand keine Beute gemacht. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Einbruch in das Haus in der Straße „An der Winterleite“ ereignete sich am Freitag in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 23:15 Uhr. Die Täter verschafften sich durch gewaltsames Öffnen eines Fensters Zutritt zum Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie verschiedene Zimmer, verließen den Tatort jedoch ohne Diebesgut.

Sachschaden und Spurensicherung

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Obwohl nichts entwendet wurde, hinterließen die Einbrecher einen Sachschaden am Fenster, der auf etwa 300 Euro geschätzt wird. Die Ermittler prüfen nun mögliche Zusammenhänge und sichern Spuren vor Ort.

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Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizei Schweinfurt setzt auf Hinweise aus der Nachbarschaft oder von Passanten, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich „An der Winterleite“ aufgefallen sind.

Kontakt:

Kriminalpolizei Schweinfurt

Telefon: 09721/202-1688

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