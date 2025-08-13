Einbruch in Wohnanwesen in Röthlein – Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen

RÖTHLEIN, LKR. SCHWEINFURT – Im Verlauf des vergangenen Wochenendes ist ein Unbekannter in ein freistehendes Einfamilienhaus eingestiegen. Das Anwesen wurde nach Wertgegenständen durchwühlt. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden.

Am Wochenende von Freitag 12:15 Uhr bis Montag 14:30 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus „An der Tränke“. Als der Täter in das Haus einbrach und es nach Wertgegenständen durchwühlte, waren die Bewohner verreist. Der Unbekannte verursachte Sachschaden für mehrere Hundert Euro und erbeutete Schmuck im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahl übernommen und wenden sich mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung:

Wer hat am Wochenende etwas Verdächtiges im Bereich „An der Tränke“ gesehen oder gehört?

Wem sind dort möglicherweise Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Handwerker, die am Samstag in der Straße von Tür zu Tür gingen und ihre Dienste anboten, werden in diesem Zusammenhang als wichtige Zeugen gesucht. Wer hatte Kontakt zu den Handwerkern? Wer hat ihre Telefonnummer oder kann Hinweise auf ihr Fahrzeug geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 entgegen.