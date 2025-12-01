Einbruch in Wohnanwesen – Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

BAD NEUSTADT AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD – Im Laufe des Wochenendes wurde ein Einfamilienhaus das Ziel von Einbrechern. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in der Walter-Preh-Straße zwischen Samstag, 13:30 Uhr, und Sonntag, 16:45 Uhr. Der Täter gelangte über ein Fenster ins Innere des Gebäudes. Entwendet wurden zwei Tresore und ihr Inhalt. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen Wert im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise unter 09721/202-1731.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.