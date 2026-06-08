Einbruch in Wohnanwesen: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Tat in der Karlsbader Straße
HAMMELBURG – In der Zeit von Mittwoch bis Freitag hat ein bislang unbekannter Täter die Abwesenheit der Bewohner ausnutzt und ist in ein Wohnhaus in Hammelburg eingebrochen. Der Einbrecher durchwühlte das gesamte Gebäude auf der Suche nach Bargeld und Wertgegenständen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat vor Ort die Ermittlungen übernommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.
Der Tatzeitraum lässt sich nach ersten Erkenntnissen zwischen Mittwoch (3. Juni 2026), 10:00 Uhr, und Freitag (5. Juni 2026), 11:00 Uhr, eingrenzen.
Gewaltvoller Zutritt und Räume durchwühlt
Der Unbekannte begab sich im Laufe der vergangenen Tage an das Anwesen in der Karlsbader Straße. Dort verschaffte er sich gewaltsam über ein Fenster oder eine Tür Zutritt zum Inneren des Hauses. Auf der Suche nach lohnenswerter Beute durchsuchte der Täter systematisch mehrere Räume und öffnete Schränke und Schubladen.
Während der am Gebäude hinterlassene Sachschaden bereits auf mehrere Hundert Euro beziffert werden kann, steht die genaue Höhe des Beuteschadens sowie das detaillierte Diebesgut aktuell noch nicht abschließend fest. Die Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten am Tatort umfangreiches Spurenmaterial.
Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung
Da sich das betroffene Wohngebiet in einer Wohnstraße befindet, hoffen die Ermittler darauf, dass Nachbarn, Passanten oder Lieferdienste im besagten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.
Zeugenaufruf:
Wer hat im Zeitraum von Mittwochvormittag bis Freitagmorgen verdächtige Personen im Bereich der Karlsbader Straße beobachtet? Wer hat fremde Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen bemerkt, die auffällig langsam durch das Viertel fuhren oder dort parkten?
Sachdienliche Hinweise – auch zu Beobachtungen im Vorfeld oder Nachgang der Tat – nimmt die Kriminalpolizei Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-1866 entgegen.
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