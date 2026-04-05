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Einbruch in Wohnhaus in Bad Kissingen-Winkels: Kriminalpolizei Schweinfurt sucht Zeugen

5. April 2026Letztes Update 5. April 2026
Einbruch in Wohnhaus in Bad Kissingen-Winkels: Kriminalpolizei Schweinfurt sucht Zeugen
Symbolbild: 2fly4
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BAD KISSINGEN / OT WINKELS – Am Donnerstagabend ist ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Beethovenstraße eingebrochen. Während der Unbekannte nach ersten Erkenntnissen keine Beute machte, hinterließ er bei seinem gewaltsamen Eindringen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Zwischen 19:30 Uhr und 21:30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zu dem Anwesen, indem er ein Fenster beschädigte. Im Inneren des Hauses durchsuchte der Täter die Räumlichkeiten offensichtlich nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Sachstand verließ er den Tatort jedoch ohne Diebesgut, hinterließ aber die Spuren seines gewaltsamen Vorgehens.

Kriminalpolizei Schweinfurt übernimmt Ermittlungen

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Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die weitere Bearbeitung des Falls übernommen und führt eine Spurensicherung vor Ort durch. Da der Täter bisher unerkannt entkommen konnte, setzen die Ermittler nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

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Zeugenaufruf und Kontakt

Die Beamten suchen nach Personen, die am Donnerstagabend oder bereits im Vorfeld verdächtige Beobachtungen in der Beethovenstraße oder der näheren Umgebung gemacht haben. Auch Hinweise zu fremden Fahrzeugen, die zur fraglichen Zeit in Winkels aufgefallen sind, sind für die Ermittlungen von Bedeutung.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09721/202-1866 entgegengenommen.

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