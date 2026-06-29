Einbruch in Wohnhaus in Burkardroth: Schmuck im Wert von 7.500 Euro gestohlen
BURKARDROTH, LKR. BAD KISSINGEN – Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Wohnhaus in der Madonnastraße eingestiegen und haben Schmuck von beträchtlichem Wert entwendet.
Hergang des Einbruchs
Der Tatzeitraum konnte auf die Stunden zwischen Donnerstag, den 25. Juni 2026, 22:00 Uhr, und Freitag, den 26. Juni 2026, 00:10 Uhr eingegrenzt werden. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Wohnhaus, indem sie offenbar ein offenstehendes Fenster nutzten. Bei dem Einbruch erbeuteten sie Schmuck im geschätzten Wert von etwa 7.500 Euro.
Ermittlungen und Zeugenaufruf
Die Kriminalpolizei Bad Kissingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach einer ersten Nachbarschaftsbefragung sucht die Polizei nun aktiv nach weiteren Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Madonnastraße oder der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971 / 7149-0 entgegen.
Hinweis der Polizei: Achten Sie darauf, Fenster und Türen auch bei kurzer Abwesenheit stets geschlossen zu halten, um Einbrechern keine Gelegenheit zu bieten.
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