Einbruch in Wohnhaus – Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise

WALDBRUNN, LKR. WÜRZBURG – Am Mittwoch kam es in der Schönbornstraße zu einem Wohnungseinbruch. Die Kripo Würzburg ermittelt und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen 15:00 Uhr und 23:15 Uhr gewaltsam Zugang über ein Fenster auf der Gebäuderückseite. In der Folge durchsuchte der Einbrecher mehrere Räume. Hierbei wurden nach aktuellem Sachstand Schmuck und Bargeld in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages entwendet.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und wendet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer konnte im oben genannten Zeitraum auffällige Personen oder verdächtige Fahrzeuge im Bereich Waldbrunn beobachten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen können?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.