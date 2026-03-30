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Einbruch in Wohnhaus: Kriminalpolizei sucht Zeugen in Mellrichstadt

30. März 2026Letztes Update 30. März 2026
Einbruch in Wohnhaus: Kriminalpolizei sucht Zeugen in Mellrichstadt
Symbolfoto: 2fly4
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MELLRICHSTADT – Am Samstagabend hat sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnanwesen im Wartburgweg verschafft. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat in einem engen Zeitfenster zwischen 18:45 Uhr und 21:50 Uhr. Der Unbekannte drang mutmaßlich über die Terrassentür in das Gebäude ein und durchsuchte anschließend die Räumlichkeiten systematisch nach Wertgegenständen.

Sachschaden und Ermittlungsstand

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Während der durch den Einbruch entstandene Sachschaden an der Terrassentür auf rund 500 Euro geschätzt wird, ist die genaue Höhe des Beuteschadens derzeit noch Gegenstand der laufenden Untersuchungen. Die Beamten der Spurensicherung waren vor Ort, um Beweismittel zu sichern und den Tathergang zu rekonstruieren.

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Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Nachbarschaft oder von Passanten, die im relevanten Zeitraum im Bereich des Wartburgwegs unterwegs waren:

  • Wer hat am Samstagabend zwischen 18:45 Uhr und 21:50 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts gesehen?

  • Wem sind ungewöhnliche Geräusche oder Lichtquellen im Bereich von Grundstücken aufgefallen?

  • Wer kann sonstige Angaben machen, die zur Identifizierung des Täters führen könnten?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-1731 entgegen.

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