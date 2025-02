Einbruch in Wohnhaus – Verdächtige Personen gesehen – Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen im Landkreis Miltenberg

ERLENBACH AM MAIN – LKR. MILTENBERG – Unbekannte haben am Samstag die Abwesenheit von Bewohnern ausgenutzt und sind in ein Wohnhaus eingestiegen. An einem weiteren Anwesen wurden zuvor zwei verdächtige Personen auf einer Überwachungskamera festgestellt.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden.

Vollendeter Einbruch – Schmuck entwendet

Dem aktuellen Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in das Wohnhaus in der Straße „Am Stadtwald“ zwischen 12:30 Uhr und 20:50 Uhr. Unbekannte verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Anwesen und durchwühlten die Räumlichkeiten. Der Spurenlage nach handelte es sich um zwei Täter. Diese entwendeten Schmuck und entkamen unerkannt. Die genaue Höhe des Beuteschadens ist Gegenstand der Ermittlungen.

Möglicher Zusammenhang mit verdächtiger Beobachtung

Gegen 18:30 Uhr stellten weitere Bewohner der Straße „Am Stadtwald“ zwei männliche Personen auf ihrer Überwachungskamera fest. Die Männer hielten sich verdächtig auf der Rückseite des Hauses auf und liefen kurz darauf wieder davon. Zu einem Einbruch ist es hierbei nicht gekommen. Einer der beiden Männer trug eine Jacke mit aufgesetzter Kapuze.

Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen zu dem vollendeten Einbruch übernommen und dabei Spuren gesichert. Die Ermittler prüfen auch einen möglichen Zusammenhang mit der verdächtigen Beobachtung.

Die Beamten wenden sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat im relevanten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Straße „Am Stadtwald“ oder in den umliegenden Straßenzügen gesehen?

Wer hat dort verdächtige Fahrzeuge festgestellt?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch oder möglichen weiteren versuchten oder vollendeten Einbrüchen geben?

Hinweise nimmt die Kripo Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.