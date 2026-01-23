Einbruch in Wohnung – Goldschmuck und Bargeld entwendet

WÜRZBURG / INNENSTADT – Aus einer Wohnung wurde zwischen Mittwoch und Donnerstag Goldschmuck sowie Bargeld im niedrigen sechststelligen Bereich entwendet. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen.

Zwischen Mittwoch, 10:15 Uhr und Donnerstag, 07:45 Uhr, wurde aus einer Wohnung eines Mehrparteienhauses am Haugerring Bargeld sowie Goldschmuck im niedrigen sechststelligen Wert entwendet. Die genauen Hintergründe der Tat sind aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Beamte der Kriminalpolizei Würzburg haben die Ermittlungen übernommen und bitten Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0931/457-1732 zu melden.