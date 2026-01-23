Auto IU

Einbruch in Wohnung – Goldschmuck und Bargeld entwendet

23. Januar 2026Letztes Update 23. Januar 2026
Einbruch in Wohnung – Goldschmuck und Bargeld entwendet
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

WÜRZBURG / INNENSTADT – Aus einer Wohnung wurde zwischen Mittwoch und Donnerstag Goldschmuck sowie Bargeld im niedrigen sechststelligen Bereich entwendet. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen.

Zwischen Mittwoch, 10:15 Uhr und Donnerstag, 07:45 Uhr, wurde aus einer Wohnung eines Mehrparteienhauses am Haugerring Bargeld sowie Goldschmuck im niedrigen sechststelligen Wert entwendet. Die genauen Hintergründe der Tat sind aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Beamte der Kriminalpolizei Würzburg haben die Ermittlungen übernommen und bitten Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0931/457-1732 zu melden.

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

23. Januar 2026Letztes Update 23. Januar 2026

Mehr

Unfallflucht geklärt – Zeugen geben entscheidenden Hinweis – Strafverfahren eingeleitet

Unfallflucht geklärt – Zeugen geben entscheidenden Hinweis – Strafverfahren eingeleitet

23. Januar 2026
Schwebheim: Wer kennt die flüchtigen Zigarettenautomatensprenger und kann Hinweise geben?

Schwebheim: Wer kennt die flüchtigen Zigarettenautomatensprenger und kann Hinweise geben?

23. Januar 2026

Einbruch in Einfamilienhaus – Kriminalpolizei ermittelt – Zeugenaufruf

23. Januar 2026
Anhänger gerät ins Rollen und verletzt Fahrer tödlich – Kriminalpolizei ermittelt

Anhänger gerät ins Rollen und verletzt Fahrer tödlich – Kriminalpolizei ermittelt

23. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)