Einbruch in Wohnung in der Landwehrstraße – Gibt es Zeugen?

SCHWEINFURT – In der vergangenen Woche wurde in eine Wohnung in der Landwehrstraße eingebrochen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach aktuellem Ermittlungsstand ereignete sich der Einbruch zwischen Sonntag, 13:00 Uhr, und Samstag, 09:00 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zur Wohnung. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-1731 bei der Kripo Schweinfurt zu melden.