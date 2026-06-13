Einbruch in Würzburger Einfamilienhaus: Polizei fahndet nach Unbekanntem
WÜRZBURG / FRAUENLAND – Ein bislang unbekannter Täter ist am Donnerstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Schellingstraße eingedrungen. Der Einbrecher konnte unerkannt flüchten; ob er Beute machte, ist derzeit noch unklar.
Tathergang
Der Unbekannte verschaffte sich am Donnerstag gegen 16:45 Uhr gewaltsam über eine Kellertüre Zutritt zu dem aktuell unbewohnten Gebäude, das sich aufgrund von Renovierungsarbeiten derzeit im Leerstand befindet. Nachdem der Täter den Tatort gegen 17:35 Uhr wieder verlassen hatte, blieb eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen erfolglos. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.
Personenbeschreibung
Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Mann um Mithilfe. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:
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Geschlecht/Alter: Männlich, etwa 45 Jahre alt.
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Statur: Normal gebaut.
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Besonderheiten: Bartträger (Kinn-/Lippenbereich).
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Bekleidung: Komplett schwarz gekleidet (Base-Cap, Shirt, Jacke mit Abzeichen am rechten Arm, Hose und Schuhe).
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Auffälliges Merkmal: Der Täter führte beim Verlassen des Tatorts eine pinke bzw. rosafarbene Tasche oder einen entsprechenden Beutel mit sich.
Zeugenaufruf
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Bereich der Schellingstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den beschriebenen Mann geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.
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