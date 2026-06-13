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Einbruch in Würzburger Einfamilienhaus: Polizei fahndet nach Unbekanntem

13. Juni 2026Letztes Update 13. Juni 2026
Einbruch in Würzburger Einfamilienhaus: Polizei fahndet nach Unbekanntem
Symbolfoto: 2fly4
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WÜRZBURG / FRAUENLAND – Ein bislang unbekannter Täter ist am Donnerstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Schellingstraße eingedrungen. Der Einbrecher konnte unerkannt flüchten; ob er Beute machte, ist derzeit noch unklar.

Tathergang

Der Unbekannte verschaffte sich am Donnerstag gegen 16:45 Uhr gewaltsam über eine Kellertüre Zutritt zu dem aktuell unbewohnten Gebäude, das sich aufgrund von Renovierungsarbeiten derzeit im Leerstand befindet. Nachdem der Täter den Tatort gegen 17:35 Uhr wieder verlassen hatte, blieb eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen erfolglos. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Personenbeschreibung

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Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Mann um Mithilfe. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

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  • Geschlecht/Alter: Männlich, etwa 45 Jahre alt.

  • Statur: Normal gebaut.

  • Besonderheiten: Bartträger (Kinn-/Lippenbereich).

  • Bekleidung: Komplett schwarz gekleidet (Base-Cap, Shirt, Jacke mit Abzeichen am rechten Arm, Hose und Schuhe).

  • Auffälliges Merkmal: Der Täter führte beim Verlassen des Tatorts eine pinke bzw. rosafarbene Tasche oder einen entsprechenden Beutel mit sich.

Zeugenaufruf

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Bereich der Schellingstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den beschriebenen Mann geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.


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