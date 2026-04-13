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Einbruch in Würzburger Schule: Täter entwendet Bargeld aus Automat

13. April 2026Letztes Update 13. April 2026
Einbruch in Würzburger Schule: Täter entwendet Bargeld aus Automat
Symbolfoto: 2fly4
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WÜRZBURG / SANDERAU – Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen ist ein bislang unbekannter Täter in eine Schule in der Stettiner Straße eingebrochen. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

Der Einbruch ereignete sich in der Zeit von Donnerstag, 16:35 Uhr, bis Freitag, 07:10 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Schulgebäude. Im Inneren suchte er gezielt einen Automaten auf und entwendete daraus Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich.

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Während die Beute vergleichsweise gering ausfiel, ist der angerichtete Sachschaden deutlich höher: Die Kosten für die Instandsetzung der beschädigten Tür und des Automaten werden derzeit auf rund 1.000 Euro geschätzt.

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Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Täter oder zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen.

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