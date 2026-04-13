Einbruch in Würzburger Schule: Täter entwendet Bargeld aus Automat
WÜRZBURG / SANDERAU – Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen ist ein bislang unbekannter Täter in eine Schule in der Stettiner Straße eingebrochen. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.
Der Einbruch ereignete sich in der Zeit von Donnerstag, 16:35 Uhr, bis Freitag, 07:10 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Schulgebäude. Im Inneren suchte er gezielt einen Automaten auf und entwendete daraus Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich.
Während die Beute vergleichsweise gering ausfiel, ist der angerichtete Sachschaden deutlich höher: Die Kosten für die Instandsetzung der beschädigten Tür und des Automaten werden derzeit auf rund 1.000 Euro geschätzt.
Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Täter oder zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen.
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